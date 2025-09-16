scorecardresearch
 

Ind A vs Aus A: विराट से पंगा लेने वाले सैम कोंस्टास ने जड़ा शतक, हर्ष दुबे ने झटके 4 विकेट

इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जा रहे पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई युवा ओपनर सैम कोंस्टास ने भारत के खिलाफ शतकीय पारी खेली. वर्षाबाधित मैच के पहले दो सेशन कंगारूओं के नाम रहे. लेकिन, तीसरे सेशन में भारत ने जोरदार वापसी की.

ऑस्ट्रेलिया ए के सैम कोंस्टास ने इंडिया ए के खिलाफ अपना पहला शतक जड़ा. (Photo : UPCA)
ऑस्ट्रेलिया ए के युवा ओपनर बल्लेबाज सैम कोंस्टास ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इंडिया ए के खिलाफ शतक जड़ दिया है. सैम ने 144 गेंदों में 109 रन बनाए. उनके अलावा कैम्पबेल केलावे ने 88 रन और कूपर कोनोली ने 70 रन की पारी खेली. 

लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ए ने 73 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 337 रन बना लिए हैं. फिलहाल क्रीज पर लियाम स्कॉट (47 रन) और जोश फिलिप (3 रन) मौजूद हैं. 

ऑस्ट्रेलिया की मजबूत शुरुआत
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ए की शुरुआत शानदार रही. सैम और कैम्पबेल की ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को मजबूत शुरुआत दी. दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही विकेट के लिए 37.1 ओवर में 198 रन की बड़ी साझेदारी की.

सैम ने भारत में जड़ा अपना पहला शतक
ऑस्ट्रेलिया के 19 वर्षीय बल्लेबाज सैम कोंस्टास ने इंडिया ए के खिलाफ भारत में अपना पहला शतक जड़ा है. उन्होंने 144 गेंदों में 109 रन की शानदार पारी खेली. सैम ने अपना 122वीं गेंद पर छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया था. उनकी इस पारी में 10 चौंके और 3 छक्के शामिल थे. कोंस्टास हर्ष दुबे की बॉल पर बोल्ड हुए थे. वहीं, उनके साथी कैम्पबेल केलावे ने 97 गेंदों में 88 रन बनाए. 

एशिया कप: पाक को लगा झटका, ICC ने PCB की ये मांग ठुकराई

भारत का जोरदार कमबैक
तीसरे सेशन की शुरुआत में इंडिया ए ने जोरदार कमबैक किया.198 रन की बड़ी साझेदारी को गुरनूर बरार ने तोड़ा. दांए हाथ के तेज गेंदबाज ने कैम्पबेल केलावे को तनुष कोटियान के हाथों कैच आउट कराया. इस विकेट के बाद टीम ने सिर्फ 26 रन के अंदर ही कप्तान नाथन मैकस्वीनी (1 रन), सैम कोंस्टास (109 रन) और ओलिवर पीक (2 रन) समेत अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिये. भारत की ओर से हर्ष दुबे ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए.

कोनोली और लियाम स्कॉट 
लगातार 4 विकेट गंवाने के बाद दबाव झेल रही ऑस्ट्रेलिया ए की टीम को मिडिल ऑर्ड बल्लेबाज कूपर कोनोली और लियाम स्कॉट ने संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 146 गेंदों में 109 रन की शतकीय साझेदारी की. कोनोली ने 84 गेंदों में 70 रन और स्कॉट ने 79 गेंदों में 47 रन की पारी खेली.

कोंस्टास ने कोहली से लिया था पंगा
सैम कोंस्टास ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान मेलबर्न टेस्ट में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली से पंगा लिया था. विराट कोहली ने उस मैच में पास से गुजरते समय सैम कोंस्टास को कंधा मारा था. यह कोंस्टास को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने कोहली से आगे आकर कुछ कहा था. इस मामले में आईसीसी ने विराट पर एक्शन लेते मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया था और एक डिमेरिट अंक भी दिया था.

इंडिया ए प्लेइंग-11: अभिमन्यु ईश्वरन, एन. जगदीसन, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), तनुश कोटियन, हर्ष दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, खलील अहमद

ऑस्ट्रेलिया ए प्लेइंग-11: सैम कोंस्टास, कैंपबेल कैलावे, नाथन मैकस्वीनी (कप्तान), ओलिवर पीक, कूपर कोनोली, जोश फिलिप (विकेटकीपर), लियाम स्कॉट, जेवियर बार्टलेट, फर्गस ओ'नील, कोरी रोचिसिओली, टॉड मर्फी

---- समाप्त ----
