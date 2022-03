IND W vs SA W, ICC Women's World CUP: ओपनिंग जोड़ी की शानदार शुरुआत के बाद टीम इंडिया की लड़खड़ाई पारी

𝐒𝐡𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐞𝐫 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞!@TheShafaliVerma brings up her maiden World Cup 𝟱𝟬 in 40 balls with the help of 8 boundaries. 👏🏾 #TeamIndia 83-0 in 13.3 overs.



Follow the match ▶️ https://t.co/BWw8yYwlOS#CWC22 | #INDvSA pic.twitter.com/mPPCz1Jwn4