ICC U-19 World Cup: टीम इंडिया का उभरता सितारा...16 साल के अंगकृष ने बल्ले से मचाया धमाल

अंडर-19 विश्व कप में युगांडा के खिलाफ भारतीय टीम ने बड़ी जीत हासिल की है. टीम इंडिया ने युगांडा को 326 रनों के बड़े अंतर से हराया. टीम इंडिया के लिए इस जीत के हीरो अंगकृष रघुवंशी और राजा बावा रहे . दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेलीं. अंगकृष रघुवंशी ने 144 रन बनाए, वहीं राज बावा ने 162 रनों की नाबाद पारी खेली. बल्लेबाजी के अलावा टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी युगांडा को एक सस्ते स्कोर पर समेट दिया. युगांडा 20 ओवरों के भीतर ही सिर्फ 79 रनों पर सिमट गई.

अंगकृष रघुवंशी ने रन बरसाए

आयरलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी और युगांडा के खिलाफ बड़ी शतकीय पारी खेलने वाले अंगकृष रघुवंशी को इस अंडर-19 टीम से अगला आने वाले सितारा माना जा रहा है. रघुवंशी ने विश्व कप में अब तक शानदार बल्लेबाजी की है. इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल में भी 56 रनों की पारी खेल टीम को जीत दिलाई थी. अंगकृष रघुवंशी की उम्र 16 वर्ष की है. उनका जन्म 5 जून 2005 को दिल्ली में हुआ थी. अपनी शुरुआती कोचिंग गुड़गांव में करने वाले अंगकृष रघुवंशी 10 साल की उम्र में ही बेहतर क्रिकेट कोचिंग के लिए मुंबई आ गए थे.

