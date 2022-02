ICC T20I rankings: सूर्यकुमार यादव और वेंकटेश अय्यर की लंबी छलांग, जानें कितने पायदान चढ़े

सूर्यकुमार यादव और वेंकटेश अय्यर की भारतीय मध्यक्रम जोड़ी ने टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग की बल्लेबाजी सूची में लंबी छलांग लगाकर क्रमश: 21वां और 115वां स्थान हासिल किया. वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन की बदौलत दोनों बल्लेबाजों को फायदा मिला. वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया.

सूर्यकुमार सीरीज में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जबकि वेंकटेश अय्यर दूसरे स्थान पर रहे. इस प्रदर्शन की बदौलत सूर्यकुमार 35 पायदान की छलांग लगाने में सफल रहे, जिससे वह 21वें स्थान पर पहुंच गए. अय्यर ने 203 पायदान की लंबी छलांग लगाई और 115वें स्थान पर पहुंच गए.

केएल राहुल दो पायदान खिसककर छठे स्थान पर पहुंच गए, जबकि सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली बल्लेबाजों की सूची में अपने 10वें स्थान पर बरकरार हैं. कोई भी भारतीय खिलाड़ी गेंदबाजों और ऑलराउंडर सूची के शीर्ष 10 में शामिल नहीं है.

