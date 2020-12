ICC ने चुनी इस दशक की बेस्ट टीमें, धोनी और कोहली का दबदबा

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पिछले 10 वर्षों में क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर डिकेड अवॉर्ड्स का ऐलान कर दिया है. ICC ने इस दशक के बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर अपनी बेस्ट वनडे, टेस्ट और टी-20 टीमें चुनी है, जिसमें विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का दबदबा है.

The ICC Men's ODI Team of the Decade:



🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳

🇦🇺 🇦🇺

🇿🇦 🇿🇦

🇧🇩

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇳🇿

🇱🇰 #ICCAwards pic.twitter.com/MueFAfS7sK

आईसीसी की इस दशक की बेस्ट वनडे, टेस्ट और टी-20 तीनों ही टीमों में विराट कोहली को जगह मिली है. साथ ही टेस्ट टीम की कप्तानी उन्हें सौंपी गई है. इसके अलावा भारत के पूर्व वर्ल्ड चैम्पियन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दशक की बेस्ट वनडे और टी-20 टीमों का कप्तान चुना गया है.

The ICC Men's T20I Team of the Decade. And what a team it is! ⭐



A whole lot of 6️⃣-hitters in that XI! pic.twitter.com/AyNDlHtV71

दशक की बेस्ट मेंस वनडे टीम में भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह हैं. जबकि टी-20 टीम में विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को चुना गया है. गौरतलब है कि धोनी ने इसी साल 15 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.

आईसीसी ने साल 2011 से लेकर साल 2020 तक दशक की बेस्ट टेस्ट टीम का ऐलान भी किया है, जिसमें विराट कोहली कप्तान बने हैं. विराट कोहली के अलावा रविचंद्रन अश्विन को बतौर स्पिन गेंदबाज जगह मिली है.

इस टीम के ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर को जगह मिली है. तीन नंबर पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और चार नंबर पर कप्तान विराट कोहली को जगह दी गई है.

Your ICC Men's Test Team of the Decade 🏏



A line-up that could probably bat for a week! 💥 #ICCAwards pic.twitter.com/Kds4fMUAEG

आईसीसी (ICC) ने इसके अलावा दशक की बेहतरीन महिला वनडे और टी-20 टीमों की लिस्ट भी जारी की है.

The ICC Women's ODI Team of the Decade 👊



🇦🇺 🇦🇺 🇦🇺

🇮🇳 🇮🇳

🇿🇦 🇿🇦

🌴 🌴

🇳🇿

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ICCAwards pic.twitter.com/NxiF9dbnt9

The ICC Women's T20I Team of the Decade 🔥



Plenty of runs and wickets in that side! 👏 #ICCAwards pic.twitter.com/mRkVN1SHSf

दशक की बेस्ट महिला वनडे टीम में मिताली राज और झूलन गोस्वामी को चुना गया है. टी-20 टीम में हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव को जगह मिली है.