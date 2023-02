Hardik Pandya India vs new Zealand: टीम इंडिया के तरकश के तीन बाण, जिनके आगे नहीं टिक सकी न्यूजीलैंड

Hardik Pandya India vs new Zealand: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को टी20 सीरीज में 2-1 से करारी शिकस्त दी है. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के तरकश में कई तीर थे, लेकिन तीन बाण एकदम सटीक निशाने पर लगे, जिनके आगे न्यूजीलैंड की पूरी टीम ढेर होती नजर आई.

इस सीरीज का पहला मैच रांची में खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने 21 रनों के अंतर से जीत दर्ज की थी. इसके बाद दूसरा मैच लखनऊ में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी. ऐसे में तीसरा मैच काफी अहम था, जिसे जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज पर कब्जा जमा लिया है.

तीसरा मैच अहमदाबाद में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 168 रनों से जीत दर्ज की. इस मैच में शुभमन गिल ने 126 रनों की शतकीय पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता. जबकि कप्तान हार्दिक पंड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. आइए जानते हैं भारतीय टीम को तीन तीर कौन से रहे..

पंड्या का ऑलराउंडर प्रदर्शन और कप्तानी

सीरीज का पहला मैच हारने के बाद कप्तान हार्दिक पंड्या ने हार नहीं मानी और दमदार तरीके से वापसी की. उन्होंने सबसे पहले लखनऊ में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 99 रनों पर समेटा और 6 विकेट से मैच अपने नाम किया. इस मैच में एक विकेट लिया था और जरूरी 15 रन भी बनाए थे.

इसके बाद तीसरे मैच में 16 रन देकर 4 विकेट लिए और पूरी कीवी टीम को 66 रनों पर समेटने में अहम भूमिका निभाई. इसी मैच में पंड्या ने 17 बॉल पर 30 रनों की पारी भी खेली. यही कारण है कि पंड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

.@ShubmanGill scored a remarkable 126* off just 63 deliveries and bagged the Player of the Match award as #TeamIndia registered a 168-run victory in the #INDvNZ T20I series decider 👏🏻👏🏻



