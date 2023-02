Hardik Pandya India vs new Zealand: अपनी शर्तों पर खेलते हैं हार्दिक पंड्या, सीरीज जीत पर कही दिल जीतने वाली बात

Hardik Pandya India vs new Zealand: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार जीत दिलाई है. इस मैच में शुभमन गिल ने नाबाद 126 रनों की पारी खेली और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

जबकि भारतीय टीम के लिए कप्तान हार्दिक पंड्या ने मैच में 16 रन देकर 4 विकेट लिए और पूरी कीवी टीम को 66 रनों पर समेटने में अहम भूमिका निभाई. इसी मैच में पंड्या ने 17 बॉल पर 30 रनों की पारी भी खेली. यही कारण है कि पंड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

भारतीय टीम ने 2-1 से टी20 सीरीज जीती

भारतीय टीम ने तीसरा मैच 168 रनों से जीतकर सीरीज 2-1 से जीत ली. मैच के बाद कप्तान पंड्या ने कहा कि वह अपनी शर्तों पर ही मैच खेलना पसंद करते हैं. यदि इन फैसलों के कारण नीचे जाते हैं, तब भी उन्हें कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके ही लिए फैसलों के कारण ऐसा हुआ.

मगर पंड्या ने दिल जीतने वाली बात कहते हुए ट्रॉफी और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब साथी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के नाम किया. उन्होंने कहा कि कई लोग हैं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. पंड्या उन सभी के लिए बेहद खुश भी हैं.

मैच जीतने के बाद क्या कहा कप्तान पंड्या ने?

हार्दिक पंड्या ने कहा, 'मुझे यह (प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड) जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यहां ऐसे कई लोग थे, जिनके परफॉर्मेंस असाधारण रहे. यह प्लेयर ऑफ द सीरीज और ट्रॉफी सभी सपोर्ट स्टाफ को समर्पित करता हूं. मैं उन सभी के लिए बेहद खुश हूं.'

चीजों को लीक से हटकर करने को लेकर हार्दिक पंड्या ने कहा, 'सच कहूं तो मैं हमेशा से ही इस तरह खेलता हूं. मैं यह समझने की कोशिश करता हूं कि किस चीज की जरूरत है. मैं पहले से कोई विचार नहीं बनाता. मेरी कप्तानी में मैं चीजों को सरल ही बनाए रखा चाहता हूं. मेरा सीधा सरल नियम है- यदि मैं नीचे जाता हूं, तो यह मेरी ही शर्तों पर जाऊंगा. हमने पहले भी चुनौतियां लेने की बात कही है.'

पंड्या ने कहा, 'जब हमने IPL फाइनल भी खेला था, तब हमें लगा था कि दूसरी पारी ज्यादा तड़केदार होती है. मगर इस बार मैंने इस मैच को सामान्य मैच की तरह ही खेला, क्योंकि यह निर्णायक मैच था. इसलिए हमने मैच में पहले बैटिंग की. उम्मीद है कि हम इस खेल को बरकरार रखेंगे.'

