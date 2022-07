Sunil Gavaskar Birthday: बचपन में ही माता-पिता से बिछड़ जाते गावस्कर... क्रिकेटर नहीं मछुआरे होते?

Sunil Gavaskar Birthday: क्रिकेट की दुनिया में 'लिटिल मास्टर' के नाम से मशहूर सुनील गावस्कर ने कई कीर्तिमान रचे हैं. टीम में उनका नाम होना ही विपक्षी टीम में खौफ पैदा करने के लिए काफी था. यह बात उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही साबित भी कर दी थी.

गावस्कर ने मार्च 1971 में वेस्टइंडीज जैसी धाकड़ टीम के खिलाफ डेब्यू किया था. उन्होंने अपनी डेब्यू पारी में ही 65 रन जड़ दिए थे. इसके बाद दूसरी पारी में गावस्कर ने नाबाद 67 रन बनाते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई थी.

तब (1971) में वेस्टइंडीज जैसी टीम को उसके घर में भारत ने न सिर्फ पहली बार मात दी, बल्कि कैरेबियाई धरती पर पहली बार सीरीज पर कब्जा भी जमाया था. इसी डेब्यू सीरीज में मुंबई के एक गावस्कर ने इतने रन बना डाले कि आज भी यह रिकॉर्ड बरकरार है. गावस्कर ने उस सीरीज में 4 टेस्ट मैचों में खेलकर रिकॉर्ड 774 रन (दोहरा शतक सहित 4 शतक और तीन अर्धशतक) बनाए थे, जो आज भी डेब्यू करते हुए पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड है.

233 international games 👌

13,214 international runs 💪

1983 World Cup-winner 🏆

First batter to score 10,000 runs in Tests 🔝



Here's wishing Sunil Gavaskar - former #TeamIndia Captain & batting great - a very happy birthday. 🎂 👏 pic.twitter.com/Wk5JTQ7dMa