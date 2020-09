ODI: मैक्सवेल ने की इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई, ऑस्ट्रेलिया ने रखा चुनौतीपूर्ण टारगेट

ग्लेन मैक्सवेल (77 रन) और मिशेल मार्श (73 रन) की जोरदार पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में 294/9 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए 295 रन बनाने की चुनौती दी. मैक्सवेल और मार्श के बीच 126 रनों की साझेदारी हुई. इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की छठे विकेट के लिए यह रिकॉर्ड पार्टनरशिप है. मार्श जहां संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं मैक्सवेल ने आक्रामक तेवर दिखाए.उन्होंने 59 गेंदों में चार चौके और चार छक्के की मदद से 130 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन जुटाए.

ऑस्ट्रेलियाई टीम हालांकि अपने स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के बिना खेलने उतरी क्योंकि अभ्यास के दौरान एक गेंद उनके सिर पर लग गई. ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि एहतियात के तौर पर ऐसा किया गया है. गुरुवार को यह घटना तब हुई जब कोचिंग स्टाफ का एक सदस्य नेट पर गेंद फेंक रहा था और एक गेंद स्मिथ के सिर पर लग गई, स्मिथ ‘कनकशन’ जांच में फिट पाए गए, लेकिन एहतियात के तौर पर दूसरे मैच से पहले शनिवार को उनकी एक और जांच होगी.

इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन के टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया जिसे जोफ्रा आर्चर ने सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (6 रन) को बोल्ड कर सही साबित किया. पारी के 10वें ओवर में मार्क वुड ने कप्तान एरॉन फिंच (16 रन) को विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच कराया.

