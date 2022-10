Gautam Gambhir T20 World Cup: 'पाकिस्तान नहीं ये टीम...', टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर गौतम गंभीर ने दी बड़ी चेतावनी

टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है और टीम इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को है. टीम इंडिया मेलबर्न के मैदान में पाकिस्तान के सामने होगी, इससे पहले रणनीति को लेकर चर्चाएं चल रही हैं. टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने इस बीच भारतीय टीम को चेतावनी दी है. गौतम गंभीर ने कहा है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि श्रीलंका एक ऐसी टीम है, जिससे टीम इंडिया या अन्य टीमों को बचकर रहना चाहिए.

स्टार स्पोर्ट्स के एक शो में गौतम गंभीर ने कहा, ‘श्रीलंका एक ऐसी टीम है, जिसे हाल ही में काफी सफलता मिली है. वह एशिया कप जीत कर आ रही है, ऐसे में उनकी सफलता कई टीमों की चिंता बढ़ा सकती है. श्रीलंका की प्लानिंग मे काफी बदलाव देखने को मिला है, ऐसे में उनका पीक पर जाने का यही सबसे सही वक्त है.’

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि चमीरा और लाहिरू कुमारा का वापसी श्रीलंका के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, ऐसे में हर टीम को वर्ल्ड कप में श्रीलंका से बचकर रहना चाहिए क्योंकि वह दूसरों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं.

आपको बता दें कि श्रीलंका ने हाल ही में एशिया कप जीतकर हर किसी को हैरान कर दिया था. अब टी-20 वर्ल्ड कप की बारी है, इस टूर्नामेंट का पहला मैच श्रीलंका का ही है जहां वह नामीबिया के सामने है. श्रीलंका को अभी क्वालिफाइंग ग्रुप को पार करना होगा और सुपर-12 में जगह बनानी होगी.

क्वालिफाइंग राउंड में श्रीलंका के अलावा नामीबिया, वेस्टइंडीज़, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, यूएई और नीदरलैंड्स की टीमें हैं. इनमें से सिर्फ चार ही टीमें सुपर-12 में जाएंगी, जिसके बाद अगली स्टेज शुरू होगी.



क्वालिफाइंग मैचों का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

• 16 अक्टूबर श्रीलंका बनाम नामीबिया, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

• 16 अक्टूबर यूएई VS नीदरलैंड, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

• 17 अक्टूबर वेस्टइंडीज VS स्कॉटलैंड, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

• 17 अक्टूबर जिम्बाब्वे VS आयरलैंड, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

• 18 अक्टूबर नामीबिया VS नीदरलैंड, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

• 18 अक्टूबर श्रीलंका VS यूएई, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

• 19 अक्टूबर स्कॉटलैंड VS आयरलैंड, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

• 19 अक्टूबर वेस्टइंडीज VS जिम्बाब्वे, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

• 20 अक्टूबर नीदरलैंड्स VS श्रीलंका, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

• 20 अक्टूबर नामीबिया VS यूएई, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

• 21 अक्टूबर आयरलैंड VS वेस्टइंडीज, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

• 21 अक्टूबर स्कॉटलैंड VS जिम्बाब्वे, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे