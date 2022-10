Gautam Gambhir Virat Kohli T20 World Cup: 'अपने रिकॉर्ड घर रखकर जाना चाहिए', वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली को गौतम गंभीर की नसीहत

Gautam Gambhir on Virat Kohli T20 World Cup 2022: भारतीय टीम को दो बार वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व स्टार ओपनर गौतम गंभीर ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने पूर्व कप्तान विराट कोहली को एक बड़ी नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी को ऐसे बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड घर रखकर जाना चाहिए.

दरअसल, यह पूरा मामला वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टर चैनल स्टार स्पोर्ट्स पर कमेंट्री के दौरान का है. टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप से पहले सोमवार (17 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेला, जिसमें जीत दर्ज की. इसी मैच से पहले कमेंट्री पैनल में गंभीर के साथ आकाश चोपड़ा भी मौजूद थे.

बल्लेबाज के लिए सिर्फ एक ही माइंडसेट होना चाहिए

वॉर्म-अप मैच से पहले स्क्रीन पर विराट कोहली के कुछ रिकॉर्ड्स को दिखाया गया. इसमें बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में टी20 में कोहली ने सबसे ज्यादा 794 रन बनाए हैं. इसके बाद एंकर ने गंभीर से पूछा कि क्या चाहते हैं कोहली इस वर्ल्ड कप में किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरें? इस पर गंभीर ने कहा, 'रन बनाने के माइंडसेट से. और इसके अलावा किसी और माइंडसेट की जरूरत नहीं है किसी भी बल्लेबाज को. क्योंकि और क्या माइंडसेट हो सकता है?'

'रन वो नहीं बनाना जो आपके रिकॉर्ड्स में जाएं'

गंभीर ने कहा, 'एक बल्लेबाज का काम है रन बनाना. गेंदबाज का काम है विकेट लेना. और रन वो बनाना जिससे आपकी टीम जीते. रन वो नहीं बनाना जो आपके रिकॉर्ड्स में जाएं. 50 या 10 बनाएं. आप 40 बनाएं, 50 बनाएं या 30 बनाएं, लेकिन उस इम्पैक्ट के साथ बनाएं कि आपकी टीम 170, 180 तक पहुंच जाए. यदि आप चेज कर रहे हैं, तो उस तरह से रन बनाएं कि आपका जो लोअर या मिडिल ऑर्डर है, उस पर से प्रेशर हटाएं.'

Gautam Gambhir on Virat Kohli in the pre show on Star sports.#GautamGambhir #ViratKohli pic.twitter.com/XEdgUVfN9G