... तो फिंच का टेस्ट करियर खत्म हो गया? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने ऐसा कहा

ऑस्ट्रेलियाई टीम के सीमित ओवरों के कप्तान एरॉन फिंच ने स्वीकार किया कि उनका टेस्ट करियर खत्म हो गया है और उनका फिर से लंबी अवधि के प्रारूप में खेलना वास्तविकता से परे लगता है. ऑस्ट्रेलिया की टीम तीन वनडे और इतने ही टी20 मैच खेलने के लिए इंग्लैंड दौरे पर हैं. फिंच ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में एक जगह के लिए अपना दावा करने के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पर्याप्त मैच नहीं खेल रहे हैं.

फिंच ने कहा कि भारत में 2023 में होने वाला वनडे विश्व कप उनका आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है. क्रिकेट.कॉम.एयू के अनुसार फिंच ने कहा, ‘जहां तक लाल गेंद वाली क्रिकेट का सवाल है तो मेरा फिर से टेस्ट क्रिकेट में खेलना वास्तविकता नहीं लगता है.’

उन्होंने कहा, ‘मैं दो बातों को ध्यान में रखकर ऐसा कह रहा हूं. पहला अपना दावा मजबूत करने के लिए जितने चार दिवसीय मैच खेलने चाहिए मैं उतने नहीं खेल रहा हूं और दूसरा युवा बल्लेबाज सामने आ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में वास्तव में शीर्ष क्रम में कुछ बहुत अच्छे युवा बल्लेबाज हैं.’

Buckle up! It's the Finch XI v the Cummins XI... what a way for the Aussies to get back into the swing of white-ball cricket in the UK: https://t.co/kY2go2cjYG pic.twitter.com/0tj1J8KLdn