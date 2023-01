Gautam Gambhir On Delhi Horror: 'ये नृशंस हत्या है... सख्त सजा हो,' कंझावला कांड पर बोले गौतम गंभीर

नए साल के मौके पर दिल्ली में 20 साल की लड़की की दिल दहलाने वाली मौत ने दिल को झकझोर करके रख दिया है. सुल्तानपुरी इलाके में हए इस घटना में लड़की को स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी. इस टक्कर के चलते उसके कपड़े कार के पहिए में उलझ गए और फिर वह कार युवती को सुल्तानपुरी से कंझावाला तक कई किलोमीटर तक घसीटते हुई ले गई. महिला का शव सड़क पर बिना कपड़ों के मिला था. उसके शव को एसजीएम अस्पताल मंगोलपुरी भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

इस खौफनाक हादसे को लेकर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का भी रिएक्शन सामने आया है. गंभीर ने कहा कि यह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और हत्यारों को सख्त सजा होनी चाहिए. गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, 'विजुअल्स काफी परेशान करने वाले हैं. पीड़िता के पीछे की स्किन पूरी तरह से छिल गई थी. जिन लोगों ने अपनी कार से लड़की को घसीटा और मार डाला, वे नृशंस हत्यारे हैं. वे सख्त से सख्त सजा के हकदार हैं.'

Visuals are shocking. Skin from the back of victim was completely scraped off. Those who dragged & killed girl with their car are cold blooded murderers. They deserve the strictest punishment.