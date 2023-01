Ind Vs SL T20: वाइड नहीं दी तो अंपायर पर भड़का टीम इंडिया का स्टार बल्लेबाज, कहे अपशब्द

भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई में खेले गए पहले टी-20 मैच में भारत के दीपक हुड्डा ने कमाल किया. टीम इंडिया ने इस रोमांचक मैच में 2 रनों से जीत हासिल की, दीपक हुड्डा ने प्रेशर के दौरान 41 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था. इस मैच का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें दीपक हुड्डा अंपायर को अपशब्द कहते दिख रहे हैं.



दीपक हुड्डा एक वाइड बॉल के फैसले को लेकर अंपायर पर भड़क गए थे, टीम इंडिया की पारी का 18वां ओवर जब चल रहा था उस वक्त अंपायर ने बॉल को वाइड नहीं दिया. जिसपर दीपक हुड्डा भड़क गए और अंपायर को गाली दे दी.



दरअसल, दीपक हुड्डा ने कसुन रजिता की पांचवीं गेंद को खेलने की कोशिश की और ऑफ साइड की तरफ निकल आए. उन्होंने बाल को यह सोचकर जाने दिया कि इसे वाइड कहा जाएगा, लेकिन अम्पायर ने वाइड जैसा कोई सिग्नल नहीं दिया जिससे दीपक हुड्डा भड़क गए और उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया.

