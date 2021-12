Big Bash League: क्रिकेट में कोरोना की दस्तक, एशेज के बाद BBL में संक्रमण फैला, एक मैच टला

Big Bash League: क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है. ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में 8 लोग संक्रमित पाए गए. अब इसी देश में खेली जा रही घरेलू बिग बैश लीग (BBL) में भी एक स्टाफ मेंबर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है.

इस रिपोर्ट के बाद गुरुवार (30 दिसंबर) को होने वाला एक मैच टाल दिया गया है. यह मुकाबला Perth Scorchers और Melbourne Stars टीम के बीच होना था.

... मेलबर्न टीम में कोरोना की दस्तक

मैच से पहले दोनों टीम के प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ का टेस्ट किया गया था. इसमें मेलबर्न टीम के सपोर्ट स्टाफ में एक सदस्य का टेस्ट पॉजिटिव आया है. सभी साथी खिलाड़ी भी उस सदस्य के संपर्क में आए थे, इस कारण मैच टाल दिया गया है. साथ ही सभी प्लेयर्स का टेस्ट भी कराया गया है. फिलहाल, रिपोर्ट का इंतजार है.

मैच टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था

इस मैच को दूसरी तारीख पर रिशेड्यूल करने के बाद खेला जाएगा. जिन फैंस ने स्टेडियम में मैच देखने के लिए टिकट लिया था, उन्हें अकाउंट में वापस रिफंड कर दिया जाएगा. यह बात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की BBL के जनरन मैनेजर Alistair Dobson ने कही. उन्होंने यह भी कहा कि मैच को टालने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था. इस कारण यह फैसला लिया गया.

Unfortunately, tonight’s game will not go ahead as scheduled 😔⤵️ pic.twitter.com/0Ku7fY20qo