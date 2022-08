Cheteshwar Pujara: 5 मैच 3 शतक, गजब का स्ट्राइक रेट! चेतेश्वर पुजारा का जलवा, खेलेंगे वनडे वर्ल्डकप?

टीम इंडिया की टेस्ट टीम का अहम हिस्सा और नई दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा इन दिनों अलग अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं. इंग्लैंड में हुई काउंटी क्रिकेट चैम्पियनशिप में अपना दम दिखाने के बाद चेतेश्वर पुजारा अब वनडे क्रिकेट में दम दिखाने में जुटे हुए हैं. लिस्ट-ए मैच में चेतेश्वर पुजारा ने पिछली पांच पारियों में तीन शतक जड़ दिए हैं.

35 साल के चेतेश्वर पुजारा इन दिनों इंग्लैंड में रॉयल लंदन कप खेल रहे हैं, यह वनडे टूर्नामेंट हैं. जिसमें चेतेश्वर पुजारा ससेक्स टीम की कप्तानी कर रहे हैं. अपनी पिछली पांच पारियों में वह तीन शतक जड़ चुके हैं.

मंगलवार को हुए मुकाबले में ससेक्स ने मिडिलसेक्स के खिलाफ 400 रनों का बड़ा स्कोर बनाया. इसमें चेतेश्वर पुजारा ने सिर्फ 90 बॉल में 132 रनों की पारी खेली, जिसमें 20 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. चेतेश्वर पुजारा ने करीब 150 के स्ट्राइक रेट से रन बरसाए.

Brilliant team performance from the boys today and we get an important win! 🙌



