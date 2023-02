Cheteshwar Pujara: 100वें टेस्ट मैच की दहलीज पर खड़े चेतेश्वर पुजारा ने माना- तेज खेलने के लिए लगाने लगा हूं ऐसे शॉट्स

टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा के लिए शुक्रवार से खेला जाने वाला दिल्ली टेस्ट काफी अहम है. वह अपना 100वां टेस्ट खेलने जा रहे हैं. 35 साल के पुजारा ने गुरुवार को कहा कि वह टेस्ट में बने रहने के लिए बल्लेबाजी में लचीलापन लाने की जरूरत को समझ चुके हैं. वह क्रिकेट के इसी प्रारूप में खेलते हैं. डेढ़ दशक से अधिक लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद पुजारा ने टीम प्रबंधन के साथ चर्चा के बाद अपनी बल्लेबाजी में कुछ नए शॉट जोड़े हैं.

... जब पुजारा को टीम से बाहर कर दिया गया था

पिछले साल पुजारा को श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान भारतीय टीम से कुछ समय के लिए बाहर कर दिया गया था. तब दावा किया गया था वह अपने खेल को आगे नहीं बढ़ा पाए थे, जिससे गेंदबाजों पर दबाव आ गया था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पूर्व संध्या पर इसमें हुई मुश्किलों के बारे में पूछने पर पुजारा ने पीटीआई से कहा, ‘निश्चित रूप से यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको मानसिक रूप से मजबूत होने की जरूरत होती है, खुद पर विश्वास रखना होता है.’

