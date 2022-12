Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका, वर्ल्ड कप के लिए नहीं मिला भारत का वीजा

पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम टी20 विश्व कप 2022 में भाग नहीं ले पाएगी. भारत की ओर से उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया है. ब्लाइंड क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया (CABI) के अध्यक्ष जीके महंतेश ने इस बात की जानकारी दी है. इस टूर्नामेंट का आयोजन 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक नौ शहरों में हो रहा है.

जीके महंतेश ने आजतक/इंडिया टुडे से कहा, 'पाकिस्तान का वीजा खारिज हो गया है. वे विश्व कप में भाग लेने नहीं आ रहे हैं. हमने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके. यह हमारे हाथ में नहीं है. यह सरकार का फैसला है.' टूर्नामेंट में भारत ने शानादार आगाज करते हुए अपने पहले मैच में नेपाल को 274 रन से हरा दिया. शेड्यूल के मुताबिक 7 दिसंबर को भारत-पाकिस्तान का भी मुकाबला होना था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा.

पीबीसीसी ने दिया ये बयान

उधर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल (PBCC) का भी पूरे मामले पर बयान सामने आया है. पीबीसीसी ने कहा, 'इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पाकिस्तान टीम को अधर में छोड़ दिया है. पाकिस्तान विश्व कप जीतने का दावेदार था क्योंकि पाकिस्तान 2012 और 2017 के पिछले दो संस्करणों में उपविजेता रहा है और उसने मौजूदा टी20 विश्व चैम्पियन भारत को साल 2021 और 2022 में हुई त्रिकोणीय सीरीज के दौरान लगातार पांच बार हराया है. साथ ही दोनों टूर्नामेंट में उसने जीत भी हासिल की.'

