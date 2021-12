बीजेपी नेता पंकज सिंह का ट्वीट- मैं नहीं लड़ रहा हूं IOA अध्यक्ष का चुनाव

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज सिंह ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चुनाव लड़ने से जुड़ी सभी खबरों को खारिज कर दिया है. पंकज सिंह ने रविवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि IOA के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की जो बातें चल रही हैं, वह सभी गलत हैं.



भाजपा नेता पंकज सिंह ने ट्वीट किया कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) चेयरमैन का चुनाव लड़ने से जुड़ी जो खबरें चल रही हैं, वो पूरी तरह से गलत हैं. मैं यह चुनाव नहीं लड़ रहा हूं.

I am not in the fray for the IOA presidentship.



The media is requested to take this message into account and reject such stories. pic.twitter.com/EODRvIep3B