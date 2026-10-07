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भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर पत्नी नूपुर हुईं इमोशनल! खास पोस्ट शेयर कर दिया ये रिएक्शन

भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर नीली जर्सी में भारतीय टीम के लिए गेंद से कहर बरपाने के लिए तैयार हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भुवनेश्वर कुमार की टीम में एंट्री हो गई है. बीसीसीआई के इस फैसले से फैन्स बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

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भुवी की वापसी पर खुशी से झूम उठीं पत्नी. (PHOTO: PTI/INSTAGRAM- nupurnagar)
भुवी की वापसी पर खुशी से झूम उठीं पत्नी. (PHOTO: PTI/INSTAGRAM- nupurnagar)

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को आखिरकार चार साल बाद टी20 टीम में वापसी करने का मौका मिल गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल कर लिया गया है. 

भुवी ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेले हैं, लेकिन वह आखिरी बार नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही टी20 मुकाबला खेले थे. ऐसे में अब लंबे समय बाद एक बार भुवी इस टीम के खिलाफ अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे.

जैसे ही बीसीसीआई (BCCI) ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया और उसमें भुवनेश्वर कुमार का नाम सामने आया, उसके कुछ ही घंटों बाद उनकी पत्नी नूपुर नागर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. 

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उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बीसीसीआई के उस पोस्ट को रीपोस्ट किया जिसमें टीम का ऐलान किया गया था. इस स्टोरी के साथ उन्होंने शुक्रगुजार लिखा. नूपुर का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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IPL की वजह से हुई वापसी

भुवनेश्वर कुमार को यह मुकाम यूं ही नहीं मिला है. उन्होंने साल 2026 के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपनी गेंदबाजी से सबको कायल कर दिया था. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलते हुए भुवी ने इस साल आईपीएल के सभी 16 मैचों में हिस्सा लिया. उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 28 विकेट चटकाए और इस सीजन के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने.

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मौजूदा सीरीज में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, ऐसे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम में भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह पर गेंदबाजी आक्रमण की मुख्य जिम्मेदारी होगी. इतना ही नहीं खबरों के मुताबिक भुवी को साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं में भी शामिल किया गया है. ऐसे में उन्हें आगामी वनडे सीरीज के लिए भी मौका मिल सकता है.


 

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