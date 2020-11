बांग्लादेशी क्रिकेटर ने काली पूजा में शामिल होने पर जताया खेद, जान से मारने की मिली थी धमकी

बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी मिली है. शाकिब अल हसन कोलकाता में काली पूजा करने के लिए पहुंचे थे और इसी वजह से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. मोहसिन तालुकतार नाम के एक शख्स ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव वीडियो के दौरान शकिब को जान से मारने की धमकी दी.

अपनी पहचान बताते हुए मोहसिन ने कहा कि अगर उनको इस खिलाड़ी की जान लेने के लिए ढाका जाना पड़ा तो वह वहां भी जा सकते हैं. शाकिब पर फिक्सिंग मामले के चलते प्रतिबंध लगाया गया था. यह 29 अक्टूबर को ही खत्म हुआ है. जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स ने शाकिब अल हसन पर ईशनिंदा का आरोप लगाया है.

Youth from Sylhet threatens to slaughter Bangaldesh cricketer @Sah75official over his recent visit to a Kali Puja pandal in Kolkata last Thursday. Bangaldesh police have now arrested the person pic.twitter.com/RA3pnE3TFQ