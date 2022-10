Babar Azam: 'और करो विराट कोहली से तुलना', पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम ट्विटर पर जमकर हुए ट्रोल

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का खराब फॉर्म बदस्तूर जारी है. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में रविवार (30 अक्टूबर) को नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी बाबर आजम कुछ खास नहीं कर पाए और महज चार रन बनाकर रन आउट हो गए.

पॉल वैन मीकेरेन की गेंद को बाबर आजम ने मिड ऑन की तरफ खेलकर सिंगल लेना चाहा, लेकिन वहां खड़े वैन डर मर्व ने शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए बॉल को सीधे स्टंप्स पर थ्रो किया और बाबर क्रीज से बाहर पाए गए. यहां तक कि बाबर ने डाइव मारकर भी क्रीज में लौटने का प्रयास नहीं किया.

देखा जाए तो मौजूदा वर्ल्ड कप में बाबर आजम तीन पारियों में 2.6 की औसत से सिर्फ 8 रन ही बना पाए हैं. पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वह कुछ खास योगदान नहीं दे पाए थे. बाबर आजम अपने खराब फॉर्म के चलते क्रिकेट फैन्स के निशाने पर आ गए हैं. ट्विटर पर बाबर को जमकर ट्रोल किया.

पाकिस्तान की जीत का पूरा श्रेय गेंदबाजों को जाता है जिन्होंने डच बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाए रखा. शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने पावरप्ले में रन गति पर लगाम कसी. पाकिस्तानी गेंदबाजों ने नौंवे ओवर तक नीदरलैंड के 26 रन पर तीन विकेट झटक लिए थे. शाहीन आफरीदी ने तीसरे ओवर में स्टीफन माइबर्ग को आउट कर पहला झटका दिया. टॉम कूपर और मैक्स ओ डॉड ने भी निराश किया, जो लगातार ओवरों में शादाब का शिकार बने. यही नहीं बास डिलीडे भी चेहरे पर बॉल लगने के चलते रिटायर हर्ट हो गए.

Babar Azam run out for just 4 runs. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 30, 2022

3 match 8 runs🤣🤣🤣

Itne toh bowler wicket le leta hai😂 — VK_18_GOAT👑🇮🇳🇮🇳 (@DakshChopra888) October 30, 2022

0,4,4

3 matches 8 runs

2.6 avg

King Babar 🤩 — ᴠᴋ ♡ (@ILY_Kohli) October 30, 2022

मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान ने नीदरलैंड को छह विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कायम रखी हैं. गेंदबाजों के लिए मददगार ऑप्टस स्टेडियम की पिच पर नीदरलैंड की टीम पाकिस्तान की कसी गेंदबाजी के सामने नौ विकेट पर 91 रन ही बना सकी. वैसे पाकिस्तान के लिए यह लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था लेकिन उन्हें इस तक पहुंचने के लिए 13.5 ओवर लग गए. मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान के लिए 39 गेंद में 49 रन बनाए.

...पाकिस्तानी बॉलर्स का रहा जलवा

एकरमैन ने बचाई नीदरलैंड की लाज

इसके बाद कॉलिन एकरमैन (27 रन) और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स (15 रन) ने 35 रन की भागीदारी निभाकर पारी को संभालने का भरपूर प्रयास किया. लेकिन दोनों ही लगातार ओवरों में पवेलियन लौट गए. शादाब ने एकरमैन को एलबीडब्ल्यू आउट किया जबकि एडवर्ड्स को नसीम शाह ने इफ्तिखार अहमद के हाथों कैच कराया.

नीदरलैंड की आधी टीम 16वें ओवर में 69 रन स्कोर पर पवेलियन पहुंच चुकी थी. यह स्कोर जल्द ही छह विकेट पर 73 रन हो गया जब रोएल्फ वैन डर मर्व भी हारिस रऊफ की बॉल पर आउट हो गए. वसीम जूनियर ने 19वें ओवर में दो यॉर्कर पर टिम प्रिंगल और फ्रेड क्लासेन के विकेट झटके.