ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेटकीपर रॉड मार्श नहीं रहे, डेनिस लिली की गेंद पर किए थे 95 शिकार

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज रॉड मार्श का निधन हो गया है. उन्हें एक हफ्ता पहले क्वीन्सलैंड में धर्मार्थ कार्यों के लिए पैसा जुटाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिल का दौरा पड़ा था. मार्श 74 साल के थे.

तेज गेंदबाज डेनिस लिली के साथ मार्श की जोड़ी शानदार थी. इन दोनों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड 95 शिकार किए. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष लैकलेन हेंडरसन ने कहा, ‘यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए बेहद दुखद दिन है और उन सभी के लिए जिन्हें रॉड मार्श से प्यार था और उनकी सराहना करते थे.’

c Marsh b Lillee... का अलग रुतबा

उन्होंने कहा, ‘रॉड ने जिस तरह खेल खेला और ऑस्ट्रेलिया की शानदार टीम के सदस्य के रूप में दर्शकों को जिस तरह खुशी दी, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा- 'कैच मार्श गेंदबाजी लिली' का हमारे खेल में अलग रुतबा है.’

मार्श और लिली ने इंग्लैंड के खिलाफ 1970-71 एशेज सीरीज में टेस्ट पदार्पण किया और 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट के बाद संन्यास लिया. दोनों के नाम उस समय समान 355 शिकार दर्ज थे, जो उस समय विकेटकीपर और तेज गेंदबाज दोनों के लिए रिकॉर्ड था.

We are deeply saddened by the passing of Rod Marsh.



A brilliant wicketkeeper and hard-hitting batter, Rod's contribution to Australian cricket was outstanding and he will be truly missed.



Our thoughts are with his wife Ros, children Paul, Dan and Jamie and his many friends. pic.twitter.com/DXR0rEyZjx