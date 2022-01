Ashes: ट्रेविस हेड के शतक से ऑस्ट्रेलियाई टीम की वापसी, इंग्लैंड बैकफुट पर

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का आखिरी यानी 5वां टेस्ट होबार्ट में खेला जा रहा है. पहले दिन ऑस्ट्रेलिया टीम ने 12 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे, लेकिन यहां से ट्रेविस हेड ने शतक जमाते हुए मैच में टीम की वापसी करा दी. बारिश से प्रभावित पहले दिन (14 जनवरी) ऑस्ट्रेलिया टीम ने छह विकेट पर 241 रन बनाए.

ब्रिस्बेन में पहले टेस्ट मैच में 152 रन बनाने वाले हेड ने 113 गेंदों पर 101 रनों की आक्रामक पारी खेलकर इंग्लैंड को इस डे-नाइट टेस्ट मैच में शुरुआती सफलता का फायदा नहीं उठाने दिया. कैमरन ग्रीन ने 74 और मार्नश लाबुसेन ने 44 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया. हेड और ग्रीन ने पांचवें विकेट के लिए 121 रनों की साझेदारी की. टी-टाइम के रेस्ट के आधे घंटे बाद बारिश के कारण दिन का बाकी खेल नहीं हो पाया.

वॉर्नर और स्मिथ खाता भी नहीं खोल सके

ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के फैसले के बाद हेड ने 10वें ओवर में जब क्रीज पर कदम रखा तब तक डेविड वॉर्नर (0), उस्मान ख्वाजा (6) और स्टीव स्मिथ (0) पवेलियन लौट चुके थे. गेंदबाजों के लिए अनुकूल दिख रहे विकेट पर ओली रॉबिन्सन (24 रन देकर दो) और स्टुअर्ट ब्रॉड (48 रन देकर दो) ने ऑस्ट्रेलिया को मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाया.

कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण सिडनी टेस्ट में नहीं खेल पाने वाले हेड ने पहले लाबुशेन के साथ 71 रनो की साझेदारी करके स्थिति संभाली. लाबुशन ने जब खाता भी नहीं खोला था तब जॉक क्राउली ने दूसरी स्लिप में उनका कैच छोड़ा जो इंग्लैंड को महंगा पड़ा. लाबुशेन ने क्रिस वोक्स (50 रन देकर एक) और मार्क वुड (79 रन देकर एक) पर कुछ अच्छे शॉट जमाए, लेकिन ब्रॉड की गेंद को एक्रॉस द लाइन खेलने के प्रयास में वह फिसल गए और बोल्ड हो गए.

