महिला एशिया कप: टीम इंडिया का धमाल, 6 ओवर में जीत लिया मैच, 37 पर ऑलआउट हुई विरोधी टीम

महिला एशिया कप में टीम इंडिया का दमदार प्रदर्शन जारी है. सोमवार को थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले में तो गजब ही हो गया. टीम इंडिया ने पहले बॉलिंग करते हुए थाईलैंड को सिर्फ 37 के स्कोर ऑलआउट कर दिया और बाद में 6 ओवर के भीतर ही मैच खत्म कर जीत हासिल कर ली.

इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया जो ऐतिहासिक साबित हुआ. टीम इंडिया को पहली सफलता तीसरे ओवर में मिली और इसके बाद तो थाईलैंड के विकेट गिरने का सिलसिला ही शुरू हो गया. थाईलैंड की ओर से सिर्फ ओपनर नानापट कोंचारोकई ही दहाई का आंकड़ा छू पाईं उनके अलावा सभी बल्लेबाज 10 से कम ही रन बना पाए.

भारत की ओर से इस मैच में स्नेह राणा ने 3, राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2, दीप्ति शर्मा ने 2 और मेघना सिंह ने 1 विकेट लिया. इस तरह गिरे थाईलैंड के विकेट...

• 1-13, 2.5 ओवर

• 2-20, 6.5 ओवर

• 3-20, 6.6 ओवर

• 4-21, 7.4 ओवर

• 5-24, 8.5 ओवर

• 6-24, 9.4 ओवर

• 7-27, 10.6 ओवर

• 8-28, 11.5 ओवर

• 9-37, 14.5 ओवर

• 10-37, 15.1 ओवर

Sneh Rana bags the Player of the Match Award for her impressive three-wicket haul against Thailand as #TeamIndia register a clinical 9-wicket victory.



