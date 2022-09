Asia cup 2022: 'एशिया कप हाथ से जाना नहीं चाहिए', पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वीडियो सामने आया

Asia cup 2022: एशिया कप 2022 सीजन में इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम जबरदस्त फॉर्म में है. उसने हाल ही में भारतीय टीम को 5 विकेट से हराया है. हालांकि टूर्नामेंट के पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. मगर पाकिस्तान टीम के लिए एक मुश्किल वाली बात भी है.

दरअसल, पाकिस्तान टीम इन दिनों चोटों से जूझ रही है. उसके तीन स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहनवाज दहानी चोटिल होकर बाहर हो गए हैं. जबकि स्टार विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को भारत के खिलाफ मैच में चोट लगी है. उनके खेलने पर भी सस्पेंस है.

इसी बीच पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की वीडियो चैट सामने आई है. इसमें शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह आपस में बात कर रहे हैं. चोटिल शाहीन इन दिनों लंदन में इलाज करा रहे हैं, जबकि नसीम और रऊफ यूएई में एशिया कप खेल रहे हैं. यह वीडियो चैट खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने शेयर की है.

दो हफ्ते बाद गेंदबाजी करेंगे चोटिल शाहीन

वीडियो चैट में देखा जा सकता है कि पहले शाहीन आफरीदी दोनों खिलाड़ियों से उनका और टीम का हालचाल पूछते हैं. इसके बाद अपने रिहैब के बारे में बताते हैं. शाहीन को टी20 वर्ल्ड कप से पहले फिट करने के लिए लंदन में रिहैब के लिए भेजा गया है. वीडियो में नसीम शाह उनसे रिहैब के बारे में पूछते हैं, तो शाहीन कहते हैं, 'अच्छा चल रहा है. आज वेट रनिंग करूंगा और दो हफ्ते बाद बॉलिंग शुरू करूंगा.'

The pacers club 🙌



🔊🔛 A fun virtual meet-up for @iShaheenAfridi, @iNaseemShah and @HarisRauf14 🤩#AsiaCup2022 | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/VXBYG30UkP