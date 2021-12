Ashes: इंग्लैंड के लिए बुरे सपने जैसा रहा 2021, साल खत्म होते-होते भी बना दिया शर्मनाक रिकॉर्ड

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए साल 2021 बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है. साल खत्म होते-होते भी इंग्लिश टीम का प्रदर्शन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है. अब उस पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेजी सीरीज गंवाने का भी खतरा मंडराने लगा है. इसी बीच इंग्लैंड टीम ने एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है, जो कोई टीम नहीं बनाना चाहेगी.

दरअसल, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 26 दिसंबर से मेलबर्न में बॉक्सिंग-डे टेस्ट खेला जा रहा है. इसमें इंग्लैंड टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन पर ही सिमट गई. इसी दौरान पहली पारी में इंग्लिश ओपनर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. वे इस साल जीरो पर आउट होने वाले इंग्लैंड के 50वें क्रिकेटर बन गए.

इंग्लैंड टीम ने दोहराया 23 साल पुराना इतिहास

इसी के साथ इंग्लैंड टीम ने अपना ही 23 साल पुराना इतिहास भी दोहरा दिया है. इससे पहले 1998 में इंग्लैंड टीम के 54 खिलाड़ी बिना खाता खोले आउट हुए थे. हालांकि, यह रिकॉर्ड टूटना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब इस साल इंग्लैंड की सिर्फ एक ही पारी और बची है. वह भी इसी टेस्ट की दूसरी पारी होगी.

पहली पारी में इंग्लैंड के लिए कप्तान जो रूट ने 50 रन की पारी खेली. जबकि जॉनी बेयस्टो ने 35 रन बनाए. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दी. टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट गंवाकर 61 रन बनाए. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया टीम इंग्लैंड से सिर्फ 124 रन पीछे है.

