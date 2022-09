Arshdeep Singh: अर्शदीप सिंह को शख्स ने बुलाया ‘गद्दार’! घूरने लगा क्रिकेटर, देखें वीडियो

एशिया कप-2022 में टीम इंडिया का सफर लगभग खत्म हो गया है. सुपर-4 स्टेज में पहले पाकिस्तान और फिर श्रीलंका से मिली हार ने भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने के अधिकतर रास्ते बंद कर दिए हैं. इन दोनों मैच में भारत के लिए आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला और आखिरी तक ज़ोर लगाया. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक कैच ड्रॉप करने को लेकर वह निशाने पर आए.



इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अर्शदीप सिंह होटल से टीम बस में जा रहे हैं. उसी दौरान एक शख्स उन्हें ‘गद्दार’ कहकर बुला रहा है और कैच छोड़ने को लेकर कोस रहा है. इस दौरान अर्शदीप सिंह बस में खड़े होकर उन्हें थोड़ी देर घूरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं.



हालांकि, इस शख्स के इस तरह का शब्द प्रयोग करने पर सुरक्षाकर्मी भी एक्टिव होते हैं. टीम बस के पास मौजूद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विमल कुमार ने भी ‘गद्दार’ कहने वाले शख्स को खूब खरी खोटी सुनाई. विमल कुमार ने कहा कि वह (अर्शदीप) एक भारतीय खिलाड़ी हैं और आप उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं.

A fan could be seen calling @arshdeepsinghh 'Gaddar' (traitor) just as the player came out of the stadium. Later another man who seemed to be either a member of the Asian Cricket Council or a journalist intervened & scolded the fan for referring to #arshdeepsingh by such a word. pic.twitter.com/3230UReiSq