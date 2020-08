अजहर अली के शतक के बावजूद PAK 273 रनों पर सिमटा, इंग्लैंड ने दिया फॉलोऑन

कप्तान अजहर अली के शानदार नाबाद शतक और मोहम्मद रिजवान के साथ उनकी शतकीय साझेदारी के बावजूद पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन रविवार को फॉलोआन के लिए मजबूर होना पड़ा. खराब रोशनी के कारण हालांकि पाकिस्तान की दूसरी पारी शुरू नहीं हो सकी.

अजहर ने 272 गेंद में 21 चौकों की मदद से नाबाद 141 रनों की पारी खेलने के अलावा रिजवान (53) के साथ उस समय छठे विकेट के लिए 138 रनों की साझेदारी की, जब टीम 75 रनों पर 5 विकेट गंवाने के बाद संकट में थी. उनकी इस जुझारू पारी के बावजूद पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 273 रन ही बना सकी और इंग्लैंड से 310 रनों से पीछे रह गई, जिसके बाद मेजबान टीम के कप्तान जो रूट ने उन्हें फॉलोआन दिया.

Bad light has prevented Pakistan's second innings from beginning.



