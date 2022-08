Commonwealth Games 2022: वेटलिफ्टर अजय सिंह ने आखिर तक दिखाया दम, सिर्फ 1 KG से रह गया मेडल

#Weightlifting Update



India's Ajay Singh 🏋‍♂️ finished 4th in Men's- 81Kg at @Birmingham22 with the total lift of 319kg



Best lift:

Snatch- 143kg

Clean & Jerk- 176kg



Great effort Champ 👏👏

Come back stronger 💪 #Cheer4India #India4CWG2022 pic.twitter.com/5Cw6z3hdpB