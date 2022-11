देश की निजी स्पेस कंपनी करा रही है Young Scientist India कॉम्पीटिशन, ऐसे भरें फॉर्म

यंग साइंटिस्ट इंडिया (Young Scientist India) प्रतियोगिता का मकसद बच्चों के बीच विज्ञान को लेकर जागरुकता फैलाना है. ताकि वे वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़े और विज्ञान संबंधी करियर में अपना भविष्य खोज सकें. इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी तरह की फीस नहीं ली जा रही है. सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को अलग-अलग पुरस्कार बांटे जाएंगे.

इस काम में स्पेस कंपनी के साथ नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और हेक्सावेयर भी हैं. स्पेसकिड्ज इंडिया (SpaceKidz India) ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है. जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर अन्य सभी जानकारियां दी गई हैं. स्पेस एजेंसी की सीईओ डॉ. श्रीमति केसन ने बताया कि प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आने वाले बच्चे को 50 हजार रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा.

The 9th Edition of "YOUNG SCIENTIST INDIA 22-23".

If you are a student from Grades 8-12 in #India here is an invitation for you!

"YOUR IDEA MIGHT CHANGE THE WORLD"

Register now: https://t.co/5k9xbHVt1c#science #YSI #SKI #Innovators @IndiaDST @HexawareGlobal @annaincubator pic.twitter.com/qMlYOVoirJ