ब्रिटेन की सेना टैंकों में लगाएगी क्वांटम कंप्यूटर, बनाएगी Smart Tanks

हर देश चाहता है कि उसका रक्षा मंत्रालय सबसे ज्यादा एडवांस हो. इसके लिए डिफेंस के क्षेत्र में भी नई से नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. न्यू साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक क्वांटम कंप्यूटर (Quantum computer) खरीदा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि तकनीक से टैंक्स को कैसे स्मार्ट बनाया जा सकता है.

क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्टअप ओर्का (Orca) के सीईओ रिचर्ड मुरे (Richard Murray) ने इस हफ्ते इस डील की घोषणा की. मुरे के मुताबिक, ओर्का के प्रॉडक्ट पर रक्षा मंत्रालय का ध्यान इसलिए गया, क्योंकि उनके कुछ प्रॉडक्ट सामान्य कंप्यूटर शेल्फ पर फिट हो सकते हैं और सामान्य तापमान पर काम कर सकते हैं.

लेकिन यह अभी तक साफ नहीं हुआ है कि सैन्य उपकरणों पर लगाए गए ये कंप्यूटर, आखिर क्या काम करेंगे. मुरे का कहना है कि जो डिवाइस हम उन्हें भेज रहे हैं, वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो एक सामान्य कंप्यूटर नहीं करता. यह एक रिसर्च टूल है.

क्वांटम कंप्यूटर खास गणितीय समस्याओं को तेजी से हल करने के लिए जाने जाते हैं. फिर ये सेना की किस तरह से मदद करेंगे यह स्पष्ट नहीं है.

युद्ध में मददगार होगी ये तकनीक

ओर्का के प्रवक्ता का कहना है कि यह तकनीक इमेज पहचानने (Image recognition) और सेंसर मैनेजमेंट (Sensor management) जैसे एप्लिकेशन के जरिए, युद्ध के मैदान पर संचार (communication) को बहुत आसान बना देगी. यह तकनीक युद्ध के मैदान पर कमांड के फैसलों के लिए इनफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को और ज्यादा तेज बना देगी . साथ ही, युद्ध के मैदान के बाहर मौजूद प्रोसेसर के साथ डेटा शेयर करने का रिस्क कम कर देगी.

