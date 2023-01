सरकार के खिलाफ हुए चिड़ियाघर के कर्मचारी, चिली के राष्ट्रपति भवन के सामने शेर का शव रखकर किया प्रदर्शन

चिली (Chile) में एक बेहद अनोखे तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. चिड़ियाघर में काम करने वाले लोगों ने, चिली के राष्ट्रपति भवन के सामने एक शेर का शव रखकर एक सरकारी एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ये एजेंसी शेर की मौत के लिए जिम्मेदार है.

इस शेर का नाम ज़्यूस था और इसकी उम्र 14 साल थी. ज्यूस के शव के पास ही बैनर लगा हुआ था, जिसपर लिखा था कि 'सरकार जानवरों को मारती है.' आस-पास के लोगों को इस तरह का प्रदर्शन हैरान कर गया, लोगों ने इसकी तस्वीरें और वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किया.

चिड़ियाघर के मालिकों ने एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक साइंस (Agricultural and Livestock Service -SAG) को दोषी ठहराते हुए आरोप लगाया है कि इस एजेंसी को जब जानवरों के माइक्रोचिप्स लगाने होते हैं या बदलना होता है, तो उन्हें जानवरों को बेहोश करने की ज़रूरत पड़ती है.

सैंटियागो से करीब 470 किलोमीटर दक्षिण में, लॉस एंजिल्स सिटी ज़ू (Los Angeles City Zoo) के कानूनी प्रतिनिधि सीज़र चानम्पा (Cesar Chanampa) का कहना है कि SAG ने सभी जानवरों में माइक्रोचिप्स लगाने के लिए, हमें उन्हें पकड़ने और एनेस्थीसिया देने के लिए मजबूर किया.

चनम्पा ने यह भी कहा कि हमने उन्हें बताया कि एनेस्थीसिया से जानवरों को भी वैसा ही खतरा झेलना होता है जैसा इंसानों की झेलना होता है. उन्होंने हमारे हाथ खून से रंग दिए हैं.

जबकि SAG ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पशुओं और इंसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके मानक तय हैं. ये दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रक्रिया से गुजरने वाले जानवरों में से एक की मौत हो गई.

The carcass of a lion in front Chile's presidential palace surprised passersby on Friday as zoo workers protested against a government agency they blame for the feline's death. https://t.co/J4uwQPTwhD