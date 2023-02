Aircraft Reverse Takeoff: बैक गियर में दौड़ता है ये फाइटर जेट, अमेरिकी F-35 का शानदार है ये Video

दुनिया के दस सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में पहले नंबर पर आने वाले फाइटर जेट ने एक और कमाल किया है. ये है अमेरिकी वायुसेना का एफ-35बी लाइटनिंग 2 (F-35B Lightning 2). आमतौर पर फाइटर जेट्स आगे की तरफ जाते हुए टेकऑफ करते हैं. या लैंडिंग करते हैं.

एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एफ-35 फाइटर जेट बैक गियर में जाते हुए टेकऑफ करता है. सवाल भी उठ रहे हैं क्या ये संभव है? पहले आपको बता दें कि साल 2018 में जब एक ब्रिटिश F-35 पायलट ने अद्भुत लैंडिंग की थी. उसने ब्रिटेन के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट करियर HMS Queen Elizabeth पर बैक गियर में लैंडिंग कराई थी.

इस फाइटर जेट में सामने से उड़ने, लैंडिंग करने के अलावा वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग की सुविधा भी है. क्योंकि इसका इंजन दिशा बदल सकता है. बैकवर्ड टेकऑफ और लैंडिंग आसान नहीं होती. इसके लिए बेहद टैलेंटेड और अनुभवी पायलट की जरुरत होती है.

अब पहले समझिए इस फाइटर जेट की ताकत

अब तक पूरी दुनिया में 750 से ज्यादा F-35 फाइटर जेट वैरिएंटस बन चुके हैं. इनका इस्तेमाल 11 देश कर रहे हैं. इसे एक ही पायलट उड़ाता है. लंबाई 51.4 फीट, विंगस्पैन 35 फीट और ऊंचाई 14.4 फीट है. अधिकतम गति 1975 KM/घंटा है. कॉम्बैट रेंज 1239 KM है. अधिकतम 50 हजार फीट की ऊंचाई तक जा सकता है.

इस फाइटर जेट में 4 बैरल वाली 25 मिमी की रोटरी कैनन लगी है. जो एक मिनट में 180 गोलियां दागती है. इसमें चार अंदरूनी और छह बाहरी हार्डप्वाइंट्स हैं. हवा से हवा, हवा से सतह, हवा से शिप और एंटी-शिप मिसाइलें तैनात की जा सकती है. इसके अलावा चार तरीके के बम लगाए जा सकते हैं.

क्या F-35 बैक गियर में टेकऑफ कर सकता है

लोगों की शिकायत है कि ये वीडियो फेक है. या फिर उसे रिवर्स में चलाया जा रहा है. लेकिन अगर आप वीडियो को धीमी गति में देखेंगे तो पता चलेगा कि यह असली है. क्योंकि उसमें दिखने वाले नंबर सही दिख रहे हैं. खैर ये जानिए कि F-35 फाइटर जेट अमेरिका की सेना में शामिल होने वाला पहला पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट हैं. इसमें एक ही इंजन होता है. यह सुपरसोनिक उड़ान भर सकता है. साथ ही स्टेल्थ मल्टीरोल फाइटर जेट हैं.

मल्टीरोल फाइटर जेट का मतबल ही यही होता है कि वो ऐसे काम कर सके जो दुश्मन को हैरान कर दे. इसमें पारंपरिक टेकऑफ-लैंडिंग (CTOL) के अलावा शॉर्ट टेकऑफ और वर्टिकल लैंडिंग (STOVL) और कैरियर बेस्ड टेकऑफ और लैंडिंग की तकनीक है. यानी अगर पायलट चाहे तो इस फाइटर जेट को पीछे की तरफ भगाने हुए इंजन को वर्टिकल नीचे की ओर करके टेकऑफ कर सकता है. इसके लिए बेहद दक्ष फाइटर पायलट की जरुरत होगी.

You’ve likely heard of V/STOL (vertical and/or short take-off and landing) but what about BTOL (backwards take-off and landing)?



The F-35 is truly an incredible flying machine and this shows how the US continues to innovate!! Let’s see the Su-57 do that!pic.twitter.com/2agmQbqa0R