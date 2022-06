मूंगा पत्थरों से आए चटकने की आवाज़ तो जानिए हेल्दी हैं वो, नई रिसर्च

वैज्ञानिकों की एक टीम ने मध्य इंडोनेशिया (Central Indonesia) के आईलैंड्स पर, पानी के नीचे कुछ आवाजें रिकॉर्ड कीं. जब उन ऑडियो क्लिप को सुना गया, तो पानी के नीचे से कैंपफ़ायर (Campfire) जैसी आवाज़ें आ रही थीं. ये आवाजें थीं कोरल रीफ़ (Coral reef) की.

ब्रिटिश और इंडोनेशिया युनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया. इस शोध में उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए इस तरह की सैकड़ों ऑडियो क्लिप्स का इस्तेमाल किया, ताकि कोरल रीफ़ के स्वास्थ्य को मॉनिटर किया जा सके.

लाइफ साइंस विशेषज्ञ और टीम के मुख्य शोधकर्ता बेन विलियम्स (Ben Williams) का कहना है कि एक स्वस्थ कोरल रीफ़ की आवाज़ चटकने (Crackling) जैसी या कैंपफायर जैसी होती है. ऐसा उसमें रहने वाले जीवों की वजह से होता है. जबकि अस्वस्थ या खराब रीफ़ ऐसी आवाज़ नहीं करतीं.

इन आवाजों को यहां सुना जा सकता है

AI टेक्नोलॉजी से ट्रैक होगी कोरल की हेल्थ

इकोलॉजिकल इंडिकेटर (Ecological Indicators) जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम ऑडियो क्लिप से ध्वनि की फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस जैसे डेटा पॉइंट्स को पार्स करता है. साथ ही, यह इस बात के 92% सटीक नतीजे देता है कि रीफ़ हेल्दी है या खराब. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस नई AI टेक्नोलॉजी से दुनिया भर के कंज़र्वेशन ग्रुप, रीफ के स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकेंगे.

2009-18 के बीच 14% कोरल रीफ़ नष्ट हो गईं

हम सभी जानते हैं कि कार्बन उत्सर्जन के चलते, कोरल रीफ़ बहुत प्रभावित हुई हैं. कार्बन उत्सर्जन हर दशक समुद्र की सतहों को 0.13 डिग्री तक गर्म कर रहा है. औद्योगिक युग के बाद से समुद्र की एसिडिटी 30% बढ़ गई है.

ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क के मुताबिक, 2009 और 2018 के बीच दुनिया की लगभग 14% कोरल रीफ़ बर्बाद हो गईं. कोरल रीफ़ समुद्र तल के 1% से भी कम हिस्से को कवर करती हैं, लेकिन 25% से ज्यादा समुद्री जीवों का घर हैं. इनमें कछुए, मछली और झींगा मछली शामिल हैं.

