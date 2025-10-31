Kanya Tarot Rashifal 31 October 2025: कन्या राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, अपने प्रिय के साथ करेंगे अच्छा समय व्यतीत

कन्या (Virgo):-

Cards:- Nine of cups

जिस किसी भी सांसारिक सुखी कामना आप इस समय कर रहे हैं. उन सब की पूर्ति होती आपको जल्द ही नजर आएगी. आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे ईश्वर ने अपने आशीर्वाद की बौछार आपके ऊपर कर दी हैं. आपके रुके हुए सभी कार्य धीरे-धीरे बनते नजर आने लगेंगे. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. नए प्रेम संबंध की भी शुरुआत हो सकती हैं. परिवार में यदि कोई आर्थिक या मानसिक परेशानी चल रही थी. तो उसका भी समाधान मिल सकेगा. कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ चल रहा विवाद अब समझौते पर आ सकता है. इससे आपको मानसिक राहत मिल सकेगी. किसी नए अधिकारी के आने से कार्य क्षेत्र में जो परिवर्तन आए हैं. वह आपके पक्ष में अच्छे साबित होंगे. जल्द ही आपको किसी अच्छे पद पर पदोन्नति किया जा सकता हैं. जीवन साथी के साथ अपने संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि सामने वाले के परिवार का हस्तक्षेप आपको पसंद ना हो. इस कारण संबंधों में इतनी अधिक कटुता आने लगी थी.

Advertisement

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में पहले से सुधार हो सकता है. अपने दिनचर्या और खान-पान को नियमित करने का प्रयास करेंगे.

आर्थिक स्थिति: परिवार में संपत्ति को लेकर हुए बंटवारे से आपको अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.

रिश्ते: प्रिया के साथ इसे दूसरे शहर की यात्रा पर जा सकते हैं. यह समय दोनों आपस में प्रेम से व्यतीत करेंगे.

---- समाप्त ----