Kanya Tarot Rashifal 30 September 2025: स्मार्ट वर्किंग अपनाएं, संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाए रखें

कन्या - संकीर्णता का नजरिया रखने से बचेंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. परिवार में भावनात्मक संवाद में उतावलापन न दिखाएं. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. अपनों से करीबियां बढ़ाएं. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. प्रबंधन के कार्योंं में विनम्रता और विवेक से काम लेंगे. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. दूसरों की सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें. आवश्यक विषयों में बड़ों की बात पर ध्यान दें. अन्य के विषयों में अकारण हस्तक्षेप से बचें. साहस से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय - पेशेवरों की सलाह से आगे बढ़ें. अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें. पेशेवर बातों की अनदेखी से बचें. करियर के विषय पक्ष में बनेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाए रखें.



धन संपत्ति- आर्थिक लाभ एवं पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति बनी रहेगी. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखेंगे. वित्तीय मामले नियंत्रण में रहेंगे. कंजूसी न दिखाएं. व्यर्थ बातों में आकर भावुकता में फैसले न लें.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में सहज रहें. निजी मामलों में रुचि बढ़ाएं. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. घर में अधिकाधिक समय देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुख बढ़ेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रखें. जिद अहंकार में न आएं. अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आदर भावना बढ़ाएं. रहन सहन सहज रहेगा. पूर्वाग्रह में आने से बचें. भावावेश व भेदभाव से दूर रहें. हर्ष आनंद पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य जांच कराएं.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : शत्रुनाशिनी देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प एवं कन्या भोज बनाए रखें. सामंजस्यता बनाए रखें.

---- समाप्त ----