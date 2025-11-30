scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 30 November 2025: अवसर नजर आएंगे, तुरंत निर्णय लेना जरूरी

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 30 November 2025: घर में मतभेद बढ़ सकते हैं. मन को केंद्रित करें और अधूरे काम पूरे करें. मानसिक तनाव कम करें, वरना स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- Four of cups

अपने निर्णय तेजी से लेने का प्रयास करें और समय पर सही फैसला करें. जरूरत से ज्यादा सोच-विचार न करें. अपने कार्यों व क्रियाकलापों की जांच-परख करें. इससे गलतियों का आकलन कर सुधार लाया जा सकता है. सामने आए अवसरों पर तुरंत निर्णय लें, पर समय पर कार्य पूरा करने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग बिल्कुल न करें; इसके दुष्परिणाम भविष्य में भारी पड़ सकते हैं और कार्य असफल हो सकता है. नए लोगों पर अंधविश्वास न रखें. कार्यक्षेत्र में किसी बड़ी जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को न दें जो लापरवाह किस्म का हो.अपना मन केंद्रित रखें और पिछली उपलब्धियों को देखें. इससे आपके विचारों में सकारात्मकता आएगी. परिवार के बड़े-बुजुर्गों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और जीवनसाथी के साथ संबंध तनावपूर्ण रह सकते हैं. किसी नए व्यक्ति से हुई मुलाकात जल्दी रिश्तेदारियों में बदल सकती है,खुद को अकेला न समझें. कार्यक्षेत्र में नया अधिकारी आ सकता है; आसपास के वातावरण में नई ऊर्जा और उमंग का संचार होगा.अपने कार्यों को जोश और उत्साह के साथ पूरा करें, बोझिलता दूर करने का प्रयास जारी रखें और काम पूरे करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें.स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. जरूरत से ज्यादा बोझ दिमाग पर ना डालें.

Advertisement

आर्थिक स्थिति: माता-पिता से आर्थिक सहयोग ले सकते हैं  किसी मित्र की आर्थिक मदद कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

एकांत से दिशा मिलेगी, खुद पर काम करें 
नई शुरुआत और खुशी से भरा दिन 
धैर्य बढ़ेगा, समस्याओं का हल आसानी मिलेगा 
संयम रखें, सही फैसले आपको सफलता दिलाएंगे 
नए प्रेम की शुरुआत, रिश्तों और करियर में प्रगति 

रिश्ते: रिश्ते की मर्यादा भंग न होने दे.जीवनसाथी के महत्व को समझे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement