scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 30 August 2025: कन्या राशि वाले फिजूलखर्च न करें, सेहत का ख्याल रखें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 30 August 2025: नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है. कुछ समय से कार्य क्षेत्र में किसी का हस्तक्षेप महसूस कर रहे हैं. यदि इजाजत संबंधी कोई मामला लंबे समय से अटका हुआ है.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-

Cards:- Justice

अपने गलत कार्यों की सजा पा सकते हैं . हो सकता हैं ,कि आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ जाए. किसी पुरानी गलती के चलते किसी मित्र या पास में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ विवाद हो सकता है. इस विवाद का समय रहते ही निपटारा करना आप सबके लिए बेहतर रहेगा. बार-बार अपनी गलतियों का दोहराव ना करें. इससे आप लोगों की नजरों में अपना मान सम्मान कम कर सकते हैं. अतीत में किए गए कुछ अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति से व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है इस अवसर को हाथ से जाने ना दे. नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है. कुछ समय से कार्य क्षेत्र में किसी का हस्तक्षेप महसूस कर रहे हैं. यदि इजाजत संबंधी कोई मामला लंबे समय से अटका हुआ है. तो उसमें भी सुधार आता नजर आएगा. निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है. करीबी लोगों के साथ अपने रिश्ते में सुधार लाइए. हो सकता है, कि कोई रिश्ता आपके पहल करने का इंतजार कर रहा हो.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वालों को बड़े अवसर प्राप्त हो सकते है, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
कर्क राशि वालों को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, सावधान रहें 
मिथुन राशि वालों को अचानक से धन लाभ हो सकता है, सेहत का ध्यान रखें 
वृष राशि वालों को होगा धन लाभ, जानें कैसा रहेगा दिन 
मेष राशि वाले धैर्य और संयम से काम लें, ये है आपका लकी रंग 
Advertisement

स्वास्थ्य: शरीर में खून की कमी के चलते थकान महसूस कर सकते हैं. इससे आपके कार्यों में रुकावट उत्पन्न हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: पैसों क्या उजावक सामान्य रहेगी. जरूर से ज्यादा फिजूल खर्ची ना करें.

रिश्ते: कुछ लोगों के साथ आपके रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं. अपने रिश्तों में सुधार लाने के सभी प्रयास आप हमेशा से करते आए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement