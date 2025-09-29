Kanya Tarot Rashifal 29 September 2025: व्यर्थ के खर्चों को नियंत्रित कीजिए, चोट लग सकती है

कन्या (Virgo):-

Cards:- Ten of swords

जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता.जिसके होने का कारण आपको समझ ना आए. पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में आपके साथ धोखा किया जा सकता है. हो सकता हैं,कि आपका स्थितियों को नजरअंदाज करना आपको किसी बड़े धोखे का हिस्सा बना दे.अपने आसपास के वातावरण को सामान्य समझना कई बार चुनौतियों को पैदा कर देता है. जरूरत से ज्यादा अंधविश्वास के चलते कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता का श्रेय आपका कोई करीबी सहयोगी ले जा सकता हैं.इस स्थिति के लिए आप कभी भी तैयार नहीं थे.इस समय धैर्य और संयम के साथ उस स्थिति से निपटने का प्रयास कीजिए. अत्यधिक गुस्सा और अपशब्द आपकी छवि को धूमिल करने के साथ ही सामने वाले के झूठ को भी सच साबित कर देंगे. यदि किसी स्थिति में खुद जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं. तो शांत दिमाग से उस स्थिति से बाहर निकालने के विकल्प खोजने का प्रयास कीजिए.धैर्य और संयम हर परिस्थिति में आपको बाहर निकलने का रास्ता सुझा सकता है.

स्वास्थ्य: किसी नुकीली चीज से कार्य करते वक्त काफी चोट लगने की संभावना बनी हुई है ऐसी किसी भी चीज से कार्य करते समय थोड़े सजग रहिए.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए.व्यर्थ के खर्चों को नियंत्रित कीजिए . छोटी-छोटी राशि का निवेश करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान कीजिए.

रिश्ते: परिवार के साथ समय व्यतीत कीजिए. अपनी परेशानियों को अपने परिवार के साथ साझा कीजिए.

