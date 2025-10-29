scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 29 October 2025: कन्या राशि वाले कमा पाएंगे अच्छी धनराशि, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 29 October 2025: आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी तरह की नीति अपनाकर इस स्थानांतरण को बदला जा सके. अभी आपकी ये इच्छा कुछ सफल होती नजर नहीं आ रही है.

virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Magician 

काफी समय से जिन परिस्थितियों में अटके हुए थे. उनसे बाहर निकालने के लिए स्थिति परिवर्तन की आशा महसूस कर सकते हैं.  जल्द ही आप पाएंगे.  कि आपके जीवन में काफी कुछ बदलाव होता नजर आ रहा है. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात उस रिश्ते को प्रेम संबंध तक ले जा सकती है.  नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छे वेतन और स्थानांतरण भी मिल सकता है. इस स्थानांतरण को अभी स्वीकार करने की आपकी मंशा नहीं.  किंतु कार्य क्षेत्र के नियम अनुसार आपको जाना ही पड़ेगा.  आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी तरह की नीति अपनाकर इस स्थानांतरण को बदला जा सके. अभी आपकी ये इच्छा कुछ सफल होती नजर नहीं आ रही है.  परिवार में किसी का विवाह लंबे समय से हो नहीं पा रहा था. सामने वाले की बढ़ती हुई उम्र और अच्छे आचरण के चलते  उसके लिए आप सबको काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी. अचानक से एक अच्छा रिश्ता आप लोगों के सामने आ सकता है.  जिसको लेकर आप सभी उत्साहित हो सकते हैं. जल्द ही आप शादी की तैयारी करना शुरू करेंगे. 

स्वास्थ्य: आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं. ये घेरे रात को नींद न लेने और खानपान की अनियमितता के कारण हो सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए किसी कुछ नए  धन कमाने के स्रोत तलाश कर सकते हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ उसके किसी मित्र के विवाह में शामिल हो सकते हैं.

