Kanya Tarot Rashifal 29 November 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आकस्मिक लाभ, नए व्यवसाय की कर सकते हैं शुरुआत

कन्या (Virgo):-

Cards:- Eight of wands

और पढ़ें

व्यवसाय के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं. लंबे समय से चली आ रही निराशा से मुक्ति मिल सकती है. नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. मित्र के सहयोग से एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति संभव है. जीवन में कई बदलाव तेजी से आ सकते हैं. रुके हुए कार्य शुरू हो सकते हैं. कार्य के सिलसिले में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है. कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास करें. यदि कुछ अच्छे अवसर सामने आ रहे हैं. तो सोच समझ कर सही निर्णय लें. अपनी कार्य पद्धति में आवश्यक बदलाव ला सकते हैं. उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श हो सकता है. पारिवारिक संपत्ति को लेकर चला विवाद न्यायालय तक जा सकता है. नौकरी को छोड़कर नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. कुछ नए लोगों से मुलाकात जल्द ही मित्रता में परिवर्तित हो सकती है. परिवार में विवाह की तैयारी शुरू हो सकती हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: बढ़ते हुए वजन से चिंतित हो सकते हैं. हृदय रोग की संभावना हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: अचानक से धन लाभ हो सकता है. व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है.

रिश्ते: दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. क्रोध और गुस्से की जगह नम्रता पूर्ण व्यवहार करें.

---- समाप्त ----