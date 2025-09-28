Kanya Tarot Rashifal 28 September 2025: कन्या राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, जानें कैसा रहेगा दिन

कन्या (Virgo):-

Cards:- Six of swords

किसी जगह से कायरता पूर्वक मुंह छुपा कर जाने का निर्णय लेना पड़ रहा ह. किसी व्यक्ति के विश्वासघात में आपको काफी बड़ी काफी बड़े आर्थिक संकट में फंसा दिया है. जिसके चलते अब आपको पलायन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है. अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए आप किसी नए स्थान पर जाकर नौकरी की तलाश करने का प्रयास करने पर विचार कर रहे हैं. इस समय आप खुद को मानसिक तनाव से दूर रखकर विचारों में सकारात्मक लाने के साथ ही किसी कठोर निर्णय को ले सकते हैं. परिजनों और करीबियों की बातों को अनसुना करके आगे बढ़ने का निश्चय किया है. नए शहर में नए लोगों और नई नौकरी में खुद को ढालने का प्रयास करेंगे. हो सकता है, की कई बार अतीत में किया गया धोखा आपको परेशान कर दे. पर जल्द ही कार्य की व्यवस्था और जीवन को सुचारू रूप से चलने की जद्दोजहद में अपने अतीत से बाहर आते नजर आएंगे. जीवनसाथी के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए अपने व्यवहार में और अधिक मधुरता और सरलता लाने का प्रयास कर रहे हैं. जो भी कुछ अपने सामने वाले के साथ किया है. उसके कारण उसको जो मानसिक आघात पहुंचा है. उसको भरने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: किसी स्थिति के चलते जीवनसाथी को बहुत बड़ा मानसिक आघात पहुंचा है. जिस कारण उसकी चिकित्सकों की निगरानी में रखने बन सकती है.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किसी नए व्यवसाय में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास कर सकते हैं. ऐसा विश्वास है कि इस व्यवसाय में जल्द आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी.

रिश्ते: जो जाना चाह रहा है उसे जाने दीजिए. किसी को बांधकर रखना रिश्ते की पूर्णता नहीं होती है.

---- समाप्त ----