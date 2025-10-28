Kanya Tarot Rashifal 28 October 2025: कन्या राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेगा कदम

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Hierophant

व्यवसाय में आ रही परेशानियों के चलते कुछ ऐसे समझौते करने पड़ सकते हैं. जो आपके मन के विरुद्ध हो सकते हैं. इस समय व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक कदम हो सकता है. परिवार की शांति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को खुद से दूर करना पड़ सकता हैं. जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता होगा. इस समय आप इस बात से निराश हो सकते हैं. पर आगे की भविष्य को सोचकर आपको यह कदम उठाना ही पड़ेगा. किसी दूसरे की गलती को माफ न करने के कारण आप कार्य क्षेत्र में जिस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं. उसमें असफलता प्राप्त मिलने की संभावना बढ़ सकती हैं. इस समय अपने अंदर की कमियों को देखने का प्रयास करें. दूसरों की कमियों का आकलन बाद में कीजिए. कार्य क्षेत्र में जिस गलती के कारण असफलता प्राप्त हो सकती है . उसे सुधारने का प्रयास किया जा सकता है. साथ ही सामने वाले को एक दूसरा मौका देने दें . जिससे वह अपने कार्य को पहले से बेहतर सुधार सकें. इस तरह उसकी गलती पर उसको क्षमा करना आपका बड़प्पन को दर्शाइएगा. कुछ ऐसी परिस्थितियों लंबे समय से निर्मित होती चली आ रही हैं. जिसमें आप सांसारिक चीजों से विरक्ति महसूस करने लगे हैं. आपका मन आध्यात्मिक और चिंतन की तरफ कदम बढ़ाता नजर आ रहा है. कुछ समय किसी आश्रम या शांत जगह में बिताकर अपने मन को अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित करने का प्रयास कर सकते हैं. इससे आप अपने मन में शांति और सुकून का भी अनुभव करेंगे.

स्वास्थ्य: योगा और सुबह की सैर से अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय आप मीठे के सेवन से परहेज रख सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: जिस कार्य को आप इस समय पूर्ण कर रहे हैं. उससे अच्छा आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही हैं.

रिश्ते: किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन आपके जीवन में होता नजर आ रहा है. जो किसी आध्यात्मिक संगठन से संबंधित होगा.

