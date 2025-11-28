Kanya Tarot Rashifal 28 November 2025: अवसाद हो सकता है, संपत्ति विवाद में फंस सकते हैं

कन्या (Virgo):-

Cards:- The High Priestess

इस समय आप किसी आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक की तलाश कर सकते हैं.मन की चंचलता पर नियंत्रण रखें.गलत संगत से दूर रहें. ऐसे लोगों से मित्रता ना करें.परिजनों के साथ अपनी परेशानी को साझा करें.जीवनसाथी के साथ रिश्ते को सुधारें.मानसिक तनाव और क्रोध से दूर रहें.लंबी दूरी की यात्रा हो सकती हैं.मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं.अपशब्दों का प्रयोग अधिकारी को नाराज कर सकता है.धैर्य, शांति और संयम बनाएं रखें.अपनी दमित इच्छाओं को व्यक्त करें.

अपनी आर्थिक योजनाओं को कुछ समय के लिए स्थगित करें.अपनी कलात्मक योग्यता को बाहर निकालें.अहंकार से दूर रहें.निजी बातों को साझा न करें.बिना विचार किए दूसरे की सलाह न माने.सीमा में रहकर अपने कार्यों को पूरा करें.भाग्य के भरोसे न रहें.नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती हैं.पुश्तैनी संपत्ति पर विवाद हो सकता हैं.

स्वास्थ्य:मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें. अवसाद हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: कीमती आभूषणों की खरीदारी कर सकते हैं.माता से उपहार मिल सकता हैं.

रिश्ते:अपनी गलतियों को सुधारें.बड़े भाई के साथ विवाद हो सकता हैं.



