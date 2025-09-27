scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 27 September 2025: कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, जानें कैसा रहेगा दिन

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 27 September 2025: परिवार में किसी करीबी व्यक्ति के छोटे बच्चों के आने से आपके उदासी भरे मन को थोड़े राहत मिलेगी. आप भी बच्चों के साथ उनके जैसा व्यवहार कर सकते हैं. इससे मन में उमंग का संचार होगा.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Hermit

किसी बात को लेकर आपका प्रिय आपको काफी खरी खोटी सुना सकता हैं. एक छोटी सी बात की इतनी नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती हैं. ऐसा आप सोच भी नहीं रहे थे. इस बात को लेकर दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं. इस समय खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं. ऐसा भी हो सकता हैं,कि आप इन स्थितियों से पलायन करने की सोच लें. दूसरे के ऊपर निर्भरता सामने वाले को आपकी कमजोरी का आभास करा सकती हैं. जिसका वो कभी भी फायदा उठा सकता हैं. इस स्थिति में वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता हैं. जो कि आपके हित में नहीं होगा. अपने विचारों को स्वतंत्र रखें. दूसरों की बातों को सुनिए और समझिए. लेकिन अंतिम निर्णय अपनी सोच ओर समझ से लीजिए. सामने वाले लोग आपकी परिस्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते. ये बात समझने का प्रयास करें. परिवार में किसी करीबी व्यक्ति के छोटे बच्चों के आने से आपके उदासी भरे मन को थोड़े राहत मिलेगी. आप भी बच्चों के साथ उनके जैसा व्यवहार कर सकते हैं. इससे मन में उमंग का संचार होगा.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वालों को मिल सकता है उधार दिया पैसा, सेहत का ध्यान रखें 
कर्क राशि वालों को मिल सकता है धोखा, लेनदेन से बचें 
मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
वृष राशि वालों की आर्थिक अच्छी रहेगी, जानिए कैसा रहेगा दिन 
मेष राशि वालों को हो सकती है आर्थिक हानि, लापरवाही से बचें 
Advertisement

स्वास्थ्य: ज्यादा गरिष्ठ और मसालेदार भोजन से परहेज करें. इससे आप गैस और एसिडिटी से पीड़ित हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक जावक सामान्य बनी रह सकती हैं. आगे भविष्य के लिए कुछ नए कार्यों पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: अपने परिजनों के साथ अपने नए कार्य की योजनाओं को साझा करेंगे. आप सभी की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement