scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 27 October 2025: कार्यस्थल पर सतर्क रहें, आपका कोई सहयोगी आपसे चिढ़ सकता है

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 27 October 2025: अचानक से किए जाने वाले बदलावों के चलते आपका कोई सहयोगी आपसे चिढ़ सकता है. जिस कारण वह कार्य को पूरा करने में कोई रुचि नहीं ले रहा होगा. इस स्थिति में सामने वाले से खुलकर बात करने का प्रयास कीजिए.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Fool
उन्मुक्त ढंग से कार्य करना और बिना जोखिम की परवाह किए कार्यों को पूरा करने की आपकी आदत कभी भी आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती हैं. अपनी योजनाओं को बनाते समय आप उनमें होने वाली किसी भी परेशानी या रुकावट का कोई आकलन नहीं करते हैं. जिसके चलते आपके साथ कार्य करने वाले सहयोगियों को काफी उलझन हो सकती हैं. योजना में कभी भी अचानक से कोई भी बदलाव कर देना सामने वालों को दुविधा में डाल सकता है.

आप इस समय आपको अपनी योजना का स्पष्टीकरण अपने सहयोगियों के साथ करना अवश्य चाहिए. जिससे सामने वाला इस बात के लिए पहले से तैयार रहें कि आगे बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया जाएगा. अचानक से किए जाने वाले बदलावों के चलते आपका कोई सहयोगी आपसे चिढ़ सकता है. जिस कारण वह कार्य को पूरा करने में कोई रुचि नहीं ले रहा होगा. इस स्थिति में सामने वाले से खुलकर बात करने का प्रयास कीजिए.

यदि आवश्यकता पड़े तो उससे अपने व्यवहार की माफी मांग लेना इस समय आपके लिए उचित रहेगा. जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को लेकर परेशान हो सकते हैं. आपके व्यवहार की अनिश्चितता और शक्की स्वभाव सामने वाले को आपसे दूर ले जा सकता है. अपने वैवाहिक संबंध को बचाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे. ऐसा आप अपने जीवनसाथी को आश्वासन दे सकते हैं. इस आश्वासन से आप दोनों के परिजन राहत की सांस लेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

नौकरी में पदोन्नति की उम्मीद दिख रही है, बुजुर्गों से लाभ मिलेगा 
कार्य क्षेत्र में वेतन वृद्धि से उत्साहित रहेंगे, आर्थिक स्थिति संवरेगी 
मनचाही नौकरी मिल सकती है, पिता से उधार ले सकते हैं 
आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें, रुका धन वापस मिल सकता है 
व्यवसायिक कार्यों में गति आएगी, किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है 
Advertisement

स्वास्थ्य: अपने जीवन साथी की गर्भावस्था में खास देखभाल करें. इससे आप दोनों के बीच के रिश्ते में सुधार आएगा. 

आर्थिक स्थिति: आपके मन में किसी से ठगी करने का विचार आ सकता है. ऐसे विचारों से खुद को दूर रखें


रिश्ते: किसी बड़ी परेशानी के समय उन लोगों का चेहरा आपके सामने आ सकता हैं. जो आपके शुभचिंतक होने का दावा करते आएं हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement