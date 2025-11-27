Kanya Tarot Rashifal 27 November 2025: नए व्यापारिक सौदों में लाभ के योग बन रहे हैं, जानें कैसा रहेगा आज दिन

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Emperor

पिता के साथ उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं. पारंपरिक व्यापार को कुछ बदलाव करके नए तरीके से शुरू करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है. कार्यों में विलंब के चलते उच्च अधिकारी का क्रोध सहन करना पड़े. यह समय पूरी शक्ति से बिना रुके कार्य करने का है . मार्ग में आने वाले अवरोध अपने आप ही समाप्त होते नजर आएंगे.

और पढ़ें

यदि कोई आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहा है. तो उसकी पराजय हो सकती है. ईर्ष्या और द्वेष के चलते कोई सहयोगी उच्च अधिकारियों को आपके खिलाफ कर सकता है. इस समय असुरक्षित निवेश आर्थिक हानि दे सकता है. कार्य को पूरा करने के लिए यदि किसी सरकारी सहायता की उम्मीद कर रहे हैं. तो आपको जल्द ही वहां से सकारात्मक जवाब मिल सकता है.

इस समय सच का साथ देने का प्रयास करें. नए व्यापारिक सौदों में लाभ के योग बन रहे हैं. भाग्य के भरोसे रहकर कार्यों में विलंब ना करें. शेयर बाजार धन लगाते समय सतर्कता रखें. आपको सफलता जब ही प्राप्त होगी. जब कार्य आप स्वयं करेंगे. दूसरों के भरोसे किया गया कार्य सफलता को प्रभावित कर सकता हैं. नए लोगों पर आंख मूंद का भरोसा न करें.

---- समाप्त ----