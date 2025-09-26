scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 26 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है बड़ा लाभ, जानेिए कैसा रहेगा दिन

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 26 September 2025: सामने वाले के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रख सकते हैं. हो सकता हैं,कि आगे चलकर ये मित्रता प्रेम में परिवर्तित हो जाए. इस बात की भी संभावना बनती नजर आ रही है.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Star

जीवन में सुख सुविधा, शोहरत और मान सम्मान पाने की इच्छा प्रबल होने लगी है. कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम से अपने कार्यों को सफल बनाने के प्रयास आपको उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं. उच्च अधिकारियों को आपकी काबिलियत और योग्यता पर कोई संदेह नहीं है. कार्य क्षेत्र में आने वाले अच्छे अवसरों को प्राप्त करने के लिए आप कठिन प्रयास करते आए हैं. जल्दी कुछ ऐसे अवसर कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं. जिनसे प्राप्त सफलता आपके जीवन को पूर्णता परिवर्तित कर देगी. इन अवसरों से प्राप्त सफलता आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ उच्च पद की संभावना को भी बढ़ा सकती है. किसी कार्य के सिलसिले में की गई यात्रा के दौरान एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जिसका सरल व्यवहार आपको अपनी और आकर्षित कर ले. सामने वाले के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रख सकते हैं. हो सकता हैं,कि आगे चलकर ये मित्रता प्रेम में परिवर्तित हो जाए. इस बात की भी संभावना बनती नजर आ रही है. कि यह प्रेम संबंध दोनों के परिजनों की सहमति से विवाह में परिवर्तित हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, संयम बनाए रखें 
कर्क राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जल्दबाजी से बचें 
मिथुन राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, लापरवाही से बचें 
मेष राशि वालों को हो सकती है धन हानि, लेनदेन से बचें 
Advertisement

स्वास्थ्य: खेलते खेलते पैर मुड़ जाने से मोच आ सकती है. जिसके चलते पर को जमीन पर रखना भी मुश्किल हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए किसी बड़े धन निवेश के प्रतिफल स्वरूप काफी बड़ी धनराशि प्राप्त होने की संभावना बन रही है. कुछ समय पूर्व देखे गए किसी नए घर को खरीदने की इच्छा इस धन राशि से पूरी करने की योजना बना सकते हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी और बच्चों के साथ किसी समुद्रतटीय जगह पर घूमने जा सकते हैं. जीवनसाथी की इच्छा काफी समय से ऐसे स्थान पर जाने की बनी हुई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement