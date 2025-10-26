Kanya Tarot Rashifal 26 October 2025: गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें, लोगों को उधार न दें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Judgement

किसी कार्य की शुरुआत से पूर्व ही आप उसके प्रतिफल को लेकर चिंतित हो सकते हैं. इस समय आप कदम आगे बढ़ाने से डर सकते हैं. अपनी हिम्मत और साहस को बनाए रखें. इस समय आपके अच्छे कर्मों का प्रतिफल आपको मिल सकता हैं. जिसके चलते आपको अच्छा धन लाभ या नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. इस समय अपने कार्यों को पूरा करने को लेकर गंभीर रहें. जरा से भी गलत निर्णय आपके कार्यों की गति को प्रभावित कर सकता हैं. जिस कारण आपकी सफलता पर प्रभाव पड़ेगा.

अपने कार्यों के बारे में हर किसी से राय न लें. सामने वाले को अपनी काबिलियत और योग्यता का दिखावा न करें. हमेशा खुद को अन्य लोगों से सर्वश्रेष्ठ दिखाने की आदत में बदलाव लाएं. अगर आपकी कुछ आदतें आपके जीवनसाथी की नाराजगी बढ़ा रही हो. आपकी मदद कुछ लोगों के लिए उनको परेशानियों से बाहर का सकती हैं. इस बात का जरूर ध्यान रखें. जरूरतमंदों को वक्त पड़ने पर मदद करने का प्रयास जरूर करें.

स्वास्थ्य: गले में लगातार खराश बढ़ रही हैं. जिसके चलते आपको काफी तकलीफ हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: बेकार के खर्चों पर नियंत्रण रखें. बिना मांगे किसी की आर्थिक मदद न करें.

रिश्ते: ननिहाल पक्ष से कुछ अच्छी सूचना मिलने से सभी लोग उत्साहित होंगे.

